Москва, 23 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Признаки стабилизации ситуации в Белоруссии очень важны, однако они не нравятся тем, кто хотел бы спровоцировать события в республике на насильственный вариант их развития. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в YouTube.

User 699 Флаг Белоруссии

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«Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки (в Белоруссии — ред) весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», — сказал Лавров.

Помимо этого он отметил, что Россия считает, что белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, и указал, что в Москве не против любого диалога Белоруссии в отношении общения со своим народом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о реформировании конституции республики в Москве считают перспективным.