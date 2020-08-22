Вашингтон, 22 августа, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 23 млн. Об этом 22 августа свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики.

Pixabay.com Заражение

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По данным университета, всего в мире выявлено 23 026 230 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 800 237 человек.

Среди стран мира на первом месте по количеству подтверждённых случаев заражения находятся США (более 5,6 млн случаев), на втором месте Бразилия (более 3,5 млн случаев), на третьем месте Индия (более 2,9 млн случаев).

Ранее университет Джонса Хопкинса объявил, что общее число подтверждённых летальных случаев от COVID-19 в мире возросло до 800 тыс.

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