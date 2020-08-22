Анкара, 22 августа, 2020, 21:42 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Турции было выявлено 1309 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 22 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, всего за период с начала эпидемии в Турции зафиксировано 257 032 случая заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны от COVID-19 скончались ещё 22 пациента, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 6102.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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