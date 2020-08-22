Вашингтон, , 20:29 — REGNUM На территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 48 693 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 5,6 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в США от COVID-19 достигло 175 558.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа министерство здравоохранения Италии сообщило, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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