Варшава, 22 августа, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии, заявил 22 августа польский премьер-министр Кшиштоф Щерский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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»Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства, — сказал он в интервью Польского радио. — У Польши таких намерений не было и нет».

По его словам, Варшава, наоборот, как и власти Венгрии Словакии и Чехии, призывает все государства не ущемлять суверенитет Белоруссии ни в какой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, это приведёт к дальнейшей эскалации кризиса. Российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

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