Минск, , 20:43 — REGNUM Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил подготовить предложения по организации обороны на Гродненском тактическом направлении, у границ с Литвой и Польшей, сообщает 19 августа пресс-служба белорусского министерства обороны.

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«В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении», — указано в сообщении пресс-службы.

Гродненское тактическое направление уже решено усилить дивизионом тактических ракет «Точка», дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО), отрядом беспилотников, подразделениями ПВО.

Военное ведомство Белоруссии напоминает, что эти меры предпринимаются в рамках поручения президента страны усилить войсками Западное оперативное направление.

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