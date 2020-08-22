Рим, 22 августа, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил о риске голода «библейских масштабов» из-за коронавируса.

quentcourtois0 Голод в Африке

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По его словам, все данные, которые есть у ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу.

«Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Сообщества развития стран Юга Африки (САДК), порядка 45 миллионов жителей Южной Африки рискуют столкнуться с голодом на фоне засухи, наводнений и пандемии коронавируса. В странах сообщества отмечается рост уровня безработицы, многие предприятия были вынуждены закрыться, а денежные переводы сократились.

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