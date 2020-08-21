21 Августа
 
18:09

Пожилая женщина в маске. Бразилия. (сс) Felipe Barros. ExLibris. PMI

17:58

За прошедшие сутки в Индии подтверждено 68 898 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 2,91 млн, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно правительственному отчету, число смертей от COVID-19 в Индии за 24 часа увеличилось на 983 до 54 849.

17:57

Нет никакого смысла в повторном объявлении общенационального карантина в Италии и в новой остановке экономической деятельности, заявил в пятницу, 21 августа, губернатор Сардинии Кристиан Солинас.

Есть сомнения в том, что правительство, как предполагают некоторые, пойдет на такой шаг, но если это все же случится, «мы не примем никаких закрытий и будем при этом соблюдать все необходимые санитарные нормы», сказал он.

17:56

Правые Италии: власти используют тему эпидемии для переноса выборов

Правительство Италии использует ситуацию с эпидемией коронавируса для того, чтобы отложить региональные выборы, на которых партии правящей коалиции проиграют, заявила в интервью Il Tempo в пятницу, 21 августа, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Вместо того, чтобы требовать соблюдения санитарных правил, правительство позволяет проводить дискотеки и не закрывает границы для нелегальных мигрантов, и рост числа зараженных предполагается использовать как повод для объявления нового карантина и переноса выборов, считает Мелони.