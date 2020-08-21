На начало двадцатых чисел августа 2020 года число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во всём мире приблизилось к 23 млн. Количество умерших составило около 800 тыс человек. Несмотря на периодически озвучиваемые заявления чиновников о стабилизации ситуации, многие страны вводят новые ограничения, стремясь локализовать распространение инфекции. В свою очередь, эпидемиологи ждут начала «второй волны» пандемии, которая должна накрыть мир осенью.

Об основных событиях, связанных с борьбой с пандемией, читайте в трансляции ИА REGNUM.