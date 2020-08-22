Гродно, Белоруссия, 22 августа, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Работу предприятий, коллективы которых после президентских выборов в Белоруссии 9 августа участвуют в забастовках, нужно временно остановить. Об этом заявил 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять людей работать, так как «мы их все равно не заставим».

«Страна переживет, — заявил Лукашенко. — Но если предприятие не работает…, остановим».

Глава Белоруссии добавил, что решить вопрос о том, кого пригласить на это предприятие, можно будет позднее.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета сообщил, что из-за активности сил НАТО Минск был вынужден привести армию страны в полную боевую готовность.

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