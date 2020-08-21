Минск, , 13:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протесты в республике своей проблемой и призвал работников сельского хозяйства не переживать по этому поводу. Об этом глава государства заявил 21 августа на встрече с работниками агрокомплекса «Дзержинский».

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"Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал Лукашенко. По его словам, ситуация в стране политизирована, но не катастрофическая.

Белорусский лидер привел в пример сочувствие сельчан, которые пожелали выстоять в не простой ситуации. Лукашенко считает, что обстановка не требует «выстаивания». Он пообещал решить эту проблему в ближайшие дни.