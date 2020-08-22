Минск, 22 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Власти Белоруссии из-за активности сил Североатлантического альянса были вынуждены привести армию страны в полную боевую готовность. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 22 августа во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, самолеты F-16, принадлежащие НАТО, уже находятся в 15−20 минутах подлета к Белоруссии, а к границе страны подтягиваются натовские войска.

«Мы (власти Белоруссии) это понимали в прошлом году, когда они (НАТО) объявили учения… — сказал Лукашенко. — А сейчас… они перешли к активным действиям».

Президент Белоруссии добавил, что он был вынужден отдать приказ о приведении вооруженных сил (ВС) страны в полную боевую готовность, так как «все войска (НАТО) развернуты».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа глава республики Александр Лукашенко провёл встречу с руководством правоохранительного блока и силовых структур.

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