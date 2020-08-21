Минск, , 21:28 — REGNUM Утром 21 августа Александр Лукашенко провёл встречу с «руководством силовых структур и правоохранительного блока — теми, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы». Об этом вечером 21 августа сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

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«Во время встречи проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Белоруссии, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, 21 августа во время посещения агрокомбината «Дзержинский» Лукашенко заявил о возможности вооружённого вторжения со стороны Евросоюза. Он сообщил также, что вынужден был перебросить большое количество военных на западное направление, особенно в район Гродно

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, — пояснил Лукашенко. — Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства».

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