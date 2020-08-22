Москва, 22 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Байкерский клуб «Ночные волки» провел в Москве акцию в поддержку донорства крови, приуроченную ко Дню Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Члены клуба «Ночные волки» собрались на смотровой площадке МГУ для того, чтобы сдать донорами крови. В этой акции приняли участие десятки столичных мотоциклистов.

«Данная акция уже в третий раз проводится по всей стране <…>. Тем самым мы поддерживаем донорское движение по всей стране в этот сложный период пандемии», — заявила по поводу данной акции начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер.

При этом член байкерского клуба «Ночные волки» Александ Лункин отметил, что праздник Дня флага России является одним из самых главных праздников для российских байкеров.

«Мы много внимания уделям патриотическому движению в нашей стране и не просто своими мероприятями, но и непосредственным своим участием», — заявил он.

Также известно, что акция «Оставайся донором» проходит в настоящее время по всей России, ее инициатором является волонтёрское движение «Молодёжка ОНФ» (Общественного народного фронта РФ).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пробег «Триколор-эстафета», приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Астраханской области.