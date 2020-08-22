Астрахань, , 15:49 — REGNUM Пробег «Триколор-эстафета», приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Астраханской области. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе данной уникальной акции, которая призвана воспитывать уважение к государственным символам России, приняли участие активисты, а также водители автомобилей и лодок, передававшие друг другу российский триколор, побывавший в этот день во многих значимых для жителей Астрахани местах.

«Всего на различных транспортных средствах нами было преодолено по маршруту свыше 25 километров. Кроме этого, примерно 150 метров мы шли по территории Астраханского театра оперы и балета, около ста из которых пришлись на подъем по ступенькам, а порядка 200 метров — по Астраханскому кремлю. В забеге принимали участие машины и моторная лодка», — рассказала активист ОНФ Елена Джапарова.

Также в ходе пробега, представители Народного фронта посетили Центральный стадион Астрахани и Триумфальную арку, символически завершив эстафету на реке — одном из рукавов Волги, образующим ее дельту и на которой расположился родной город участников акции.

«Пока мы добирались, было видно, что люди нас поддерживают, сигналя и махая руками. В завершение нашего пробега мы увидели цветущие заросли «каспийской розы» — лотоса. До них российский триколор добрался уже на лодке. Символически, эта акция показывает и возможности людей в преодолении любых препятствий, и красоту нашей страны на примере Астрахани», — отметила член регионального штаба ОНФ Александра Чернышова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что накануне празднования Дня Государственного флага России активисты Общественного народного фронта (ОНФ) РФ передали на Ямале кочевому племени народа ханты российский триколор, который представители племени установили рядом со одним из своих традиционным жилищ — чумом, в стойбище Шитамкурт.