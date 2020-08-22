Анапа, Краснодарский край, 22 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Российский триколор развернули на дне Черного моря ко Дню Государственного флага России волонтеры в Анапе. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Анапы

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В ходе акции двое волонтеров в легком водолазном снаряжении провели погружение на дно Черного моря, где развернули государственный флаг Российской Федерации в поддержку сегодняшнего праздника.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобильный пробег, приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Сочи.