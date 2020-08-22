Сочи, Краснодарский край, , 14:32 — REGNUM Автомобильный пробег, приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Сочи. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пробеге участвовало порядка 30 автомобилей, каждый из которых вез по два российских государственных флага. Автопробег проводился по центральным улицам города и в местах, где проезжала колонна участвующих в нем авто, встречные автомобилисты сигналили в поддержку патриотической акции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мотопробег и флэшмоб, которые были приурочены ко Дню Государственного флага России, провели в Рязани.