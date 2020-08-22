Бишкек, 22 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Киргизии Алмазбек Батырбеков поручил разработать алгоритм санитарной безопасности и проработать вопрос возобновления деятельности религиозных учреждений с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, сообщает 22 августа пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мечеть

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Соответствующее поручение было дано министерству здравоохранения совместно с государственной комиссией по делам религии иДуховным управлением мусульман Киргизиив ходе заседанияоперативного штаба по COVID-19.

Подчеркивается, что во время заседания штабаглава комиссии по делам религии сообщил о множестве обращений граждан с просьбой возобновить работу мечетей.

Напомним, по состоянию на 21 августа в Киргизии было зарегистрировано 42 703случая инфицирования коронавирусом.

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