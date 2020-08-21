Бишкек, , 12:13 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали еще 196 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 среди медицинских работников. Об этом сегодня, 21 августа, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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Больше всего новых случаев зафиксировано в Джалал-Абадской области — 49, в столице республики — 35, в Ошской области — 34 и в Иссык-Кульской области — 24.

Также 18 случаев выявлено в Баткенской области, 16 — в Чуйской области, 9 — в городе Оше, 8 — в Таласской области и 3 — в Нарынской области.

Всего с момента объявления пандемии COVID-19 выявили у 42 703 киргизстанцев.

За прошедшие сутки в Киргизии излечились 345 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

За время пандемии выздоровело 35 831 киргизхстанцев, в том числе 2 383 медицинских работника.

За сутки в стране зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 1 055 смертей от коронавируса.