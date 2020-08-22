Ла-Пас, 22 августа, 2020, 09:38 — ИА Регнум. После подтверждения еще 1370 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки в Боливии их общее количество составило 107 435, сообщается на странице в Twitter минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также на 61 факт смерти увеличилось и число летальных исходов от осложнений при COVID-19. В настоящее время этот показатель равен 4366.

Кроме того, 42 141 пациент уже излечился и выписан из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле временный президент Боливии Жанин Аньес переболела коронавирусной инфекцией.

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