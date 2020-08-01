Ла-Пас, , 08:07 — REGNUM В Боливии до 31 августа продлили действие карантинных ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом 31 июля со ссылкой на заявление министра при президенте Йерко Нуньесы сообщает газета El Deber.

«Кабинет министров принял решение продлить национальный карантин на определенных условиях с возможностью изменений до 31 августа 2020 года», — приводит газета слова министра.

Нуньеса отметил, что свои действия и способы контроля за соблюдением карантинных мер в случае, если регион намерен их радикализовать, местные власти должны координировать с центральным правительством.

Также министр сообщил о том, что временным правительством был принят указ, облегчающий ввоз в страну кислородных баллонов и их транспортировку по всей территории.

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