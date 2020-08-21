Вашингтон, 21 августа, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Профсоюз пилотов Delta Air заявил, что 1806 пилотов компании согласились на досрочную пенсию, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Tomás Del Coro Самолёт авиакомпании Delta Air

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Согласно заявлению профсоюза, пилоты предпенсионного возраста пошли на такой шаг, чтобы избежать массовых увольнений персонала.

Delta предупредила о потенциальном увольнении 2258 пилотов авиакомпании в связи с общим кризисом отрасли, связанным с эпидемией коронавируса.

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