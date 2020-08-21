Санкт-Петербург, 21 августа, 2020, 22:11 — ИА Регнум. В июне 2020 года в Санкт-Петербурге был зафиксирован по-настоящему взрывной рост количества случаев внебольничной пневмонии. Их число составило 20 080 случаев, что в 31,1 раза больше, чем за июнь 2019 года. Об этом сообщил 21 августа Петростат в докладе о социально экономическом положении Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Боткинской больницы

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Напомним, что внебольничная пневмония — самое распространенное, но не единственное последствие заражения коронавирусной инфекцией. Именно пневмония чаще всего приводит к смерти от COVID-19. Однако у внебольничных пневмоний бывают также и другие возбудители из числа вирусов и бактерий.

За январь-июнь 2020 года в Петербурге зафиксировано 40 617 случаев внебольничной пневмонии, что в 4,8 раза больше, чем за первое полугодие 2019 года. Рост в июне по отношению к маю от этой причины составил 2,1 раза.

Напомним, что первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге произошли в марте, а пик смертности по всем причинам пришелся на июнь 2020 года.

Власти города уже признали, что аномальный рост смертности в Петербурге прямо или косвенно связан с пандемией коронавируса.

Напомним, что летальность COVID-19 в Петербурге составляет на сегодня 6,66%, что является самым худшим показателем в России.

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За январь-июнь 2020 года в Петербурге скончалось 34 276 человек, что на 4003 человека больше, чем за тот же срок в прошлом году.

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Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5 млн 384,3 тыс. человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тыс. человек, или на 0,3%.