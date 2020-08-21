Власти назвали страны, гражданам которых теперь разрешен въезд в Киргизию
Бишкек, 21 августа, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил список иностранных государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию Киргизии в условиях пандемии.
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В него вошли страны-участницы Евразийского экономического союза — Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения.
Также в этот перечень киргизстанские власти включили еще 27 государств ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Грузию, Туркмению, Латвию, Литву, Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Ирландию, Исландию, Италию, Катар, Китай, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Португалию, Словению, Турцию, Швейцарию, Швецию, Южную Корею и Японию.
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