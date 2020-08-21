Лондон, 21 августа, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили падать в ходе торговой сессии 21 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,22 (2,72%), до $43,68 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI упали в цене на $1,26 (2,94%), до $41,56 за баррель.

Нефть Brent находилась вблизи отметки $45 за баррель почти две недели, однако 20 августа котировки начали дешеветь.

Читайте также:Цена на нефть Brent опустилась ниже $44 за баррель