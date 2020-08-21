Лондон, , 17:26 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $44 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 21 августа.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE снижалась на 2,16% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигала $43,93 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки торговалась ниже уровня в $44 за баррель 4 августа 2020 года.

Тем временем фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,43% — до $41,78 за баррель.

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