Бишкек, 21 августа, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии выделило 90 дополнительных бюджетных мест в трех местных вузах для обучения студентов медицинских специальностей. Об этом сегодня, 21 августа, на брифинге сообщила замминистра образования Надира Джусупбекова.

President.kg Киргизские медики

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По ее словам, в Киргизско-Российском славянском университете, в Киргизской государственной медицинской академии и в Ошском государственном университете готовы принять 70 абитуриентов на специальность «лечебное дело» и еще 20 на специальность «медико-профилактическое дело».

В дальнейшем поступившие по этим грантам студенты смогут продолжить обучение в ординатуре по направлениям «эпидемиология», «инфекционные болезни» или «реаниматология».