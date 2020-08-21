Нью-Дели, 21 августа, 2020, 17:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Индии подтверждено 68 898 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 2,91 млн, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Press Information Bureau, Government of India Медики в защитных костюмах в Индии

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Согласно правительственному отчету, число смертей от COVID-19 в Индии за 24 часа увеличилось на 983 до 54 849.

Индия находится на третьем месте в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции после США и Бразилии.

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