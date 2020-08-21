Мадрид, , 16:33 — REGNUM Правительство Испании обратилось к регионам с требованием закрыть публичные дома для предотвращения нового всплеска заболеваемости COVID-19, 21 августа сообщает агентство Reuters.

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Министр по вопросам равноправия правительства Испании Ирене Монтеро обратилась к регионам с просьбой «принять особые меры в местах, где практикуется проституция, в частности в борделях».

Деятельность ночных клубов и других зарегистрированных развлекательных заведений в Испании уже прекращена, однако многие организации и граждане, предоставляющие секс-услуги, работают нелегально.

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