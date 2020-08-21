Минск, 21 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. «Республика Беларусь — уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в обращении к министрам иностранных дел Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Он упрекнул их в угрозах применения санкций к официальному Минску «при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны», подчеркнув: «Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами».

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов, — отметил глава МИД постсоветской республики. — Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия».

Макей напомнил, что ранее ЕС налагал санкции на официальный Минск, заверив: «Мы их пройдём так же, как и предыдущие».

Также читайте аналитику: Кому грозит и зачем лжёт глава МИД Белоруссии Макей?

Он также высказал надежду на возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между Белоруссией и странами Евросоюза, пояснив: «Потому что это в интересах всех: и Белоруссии, и Европы, и всей Евразии».

Тем самым Макей подтвердил правомерность мнения еврокомиссар Тьерри Бретона о том, что «Белоруссия — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией».

Читайте на эту тему: Лукашенко: «Белоруссия — это центр, сердце, это душа Европы»

Напомним, Евросоюз не признал нынешнюю президентскую кампанию в Белоруссии демократическими выборами, отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом и 19 августа анонсировал расширение санкций в отношении официального Минска. Об этом в тот же день по итогам состоявшегося саммита ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель.