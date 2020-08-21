21 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Министр иностранных дел Белоруссии снова выступил с пафосным публичным обращением, и снова оскандалился. Эпатажная выходка пришлась на период падения авторитета правительства до уровня плинтуса внутри республики и наступившей внешнеполитической полуизоляции.

Сергей Артёменко, , 13:42 — REGNUM Финал президентской кампании в Белоруссии вылился в массовые протестные выступления, жестоко подавляемые силовыми структурами. Впервые за постсоветский период сотни тысяч людей вышли на протестную акцию в Минске. Их поддержали в десятках других городов и даже в деревнях.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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Манифестанты ощущали себя обманутыми и обворованными — многие заявляли, что их голоса украли и лишили возможности лучшего будущего. Протестные выступления проходили мирно, без намёка на насилие, пока на их подавление не были направлены все силы МВД и армейский спецназ. В итоге появились требования прекратить терроризировать мирно протестующих, освободить задержанных манифестантов и политзаключённых, прекратить пытки и провести новые выборы.

Даже после того, как появились первые погибшие от рук «правоохранителей», волна протестов нарастала. На это силовики отвечали блокированием проезда по городам и настолько жестокими расправами, что мирные манифестанты скандировали: «Фашисты!».

Всё это происходит в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сравнение с фашистами в Белоруссии — это крайняя степень выражения ненависти и презрения. За четыре года оккупации в БССР было сожжено 9097 деревень, многие из них — вместе с жителями, как всемирно известная Хатынь.

В республике, где в годы Великой Отечественной войны погиб каждый четвёртый, фашист отождествляется с инфернальным врагом, предельно жестоким и смертельно опасным. Кто бы мог подумать, что спустя 75 лет белорусы будут сравнивать с фашистами тех, кто присягал им на верность и кушал хлеб с маслом за их счёт.

Беспрецедентный размах террора, который Александр Лукашенко обрушил на сограждан, вполне закономерно привёл к ряду негативных последствий. Лавина уличных протестов остановилась, однако с забастовочным движением ещё не покончено. Пиррова победа в политике уже аукается эскалацией социально-экономического кризиса.

Негативные последствия проявились и во внешней политике. Никому не нравился поток лжи и обмана о положении дел в Белоруссии. Поэтому реакция международных правозащитных организаций, ООН и правительств демократических стран на белорусские события и их интерпретацию МИД Белоруссии оказалась вполне предсказуемой.

Тем не менее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном 20 августа обращении к коллегам заявил: «Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно».

На самом деле поводов для стыда у МИД постсоветской республики и его главы лично более чем достаточно. Многие помнят прошлогодний скандал, когда через официальный аккаунт министерства Макей раздавал указания в духе «надо признать, что все мы серьезно больны». Тогда он заявил: «Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность».

Также в прошлом году Макей лично и его подчинённые распространяли сплетни о после России — спецпредставителе президента Михаиле Бабиче. Они докатились до грязных провокаций и откровенного трамвайного хамства.

Из более ранних серий — стукачество господина Макея, доносительство западным послам всевозможных жалоб на Россию. Такие факты скрывались от публичной огласки, однако всплыли благодаря публикациям WikiLeaks.

Так что причин для стыда и извинений у сотрудников МИД Белоруссии хватает. Однако вместо этого наблюдается какое-то иррациональное игнорирование очевидного.

Россию публично оскорбили захватом в заложники десятков её граждан. Унизили потоком лжи пропагандистов «Белтелерадиокомпании» и других государственных СМИ, освещавших сфабрикованное уголовное «дело вагнеровцев». Госсекретарь Совбеза Андрей Равков публично лгал о подготовке к заброске на белорусскую территорию мифических российских «боевиков», которые якобы группируются «под Псковом и Невелем».

Участвовали в этой русофобской кампании председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель КГБ Валерий Вакульчик, генпрокурор Александр Конюк. Не обошлось без МИД, который продвигал вовне версию официального Минска.

До сих пор публичных извинений за «дело вагнеровцев» не принесли ни Лукашенко, ни хотя бы Макей. Им не стыдно, как выяснилось. Способностью испытывать стыд и приносить извинения обладают только нравственно полноценные люди.

Макей прикрывает преступные практики руководства Белоруссии и подчинённых ему силовиков такими заявлениями: «Речь на самом деле идет о сохранении государственности».

Подобными высокопарными пассажами прикрывали свои преступления власти одной небезызвестной страны в Западной Европе. Под демагогическими лозунгами спасения и укрепления государства они сначала уничтожили и отправили в концлагеря часть своих сограждан, а затем стали экспортировать насилие под предлогом строительства «нового мирового порядка».

Государственность приобретает ценность исключительно в контексте реализации интересов населения. А не воровской шайки и не хунты, вещающей от имени народа и готовой из этого самого народа делать отбивные, чтобы продолжать использовать власть для своего группового обогащения.

Стандартный приём демагогов — подменять понятия, переворачивать всё с ног на голову, позиционировать насильника — жертвой, коррупционера — слугой народа. Иногда это выливается в трагикомичный фарс.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло», — сказано в обращении Макея, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.

Такие громкие слова обычно произносят дешёвые позёры. В случае Макея о дешевизне говорить трудно, потому как содержание министра обходится налогоплательщикам в приличные суммы.

На самом деле Владимир Макей не готов никому ничего перегрызать. Иначе министр иностранных дел снял бы трубку телефона и сделал соответствующий запрос в адрес главы КГБ или других заинтересованных. В течение часа или даже быстрее на столе у него были бы локации потенциальных жертв. Однако пан министр предпочитает безответственный трёп, а не дело.

Трудно даже представить подобные публикации на сайтах стран Евросоюза или даже МИД России. Совершенно непонятно, почему белорусские налогоплательщики должны содержать таких бюрократов, как Макей.

В теории глава МИД Белоруссии прав, когда утверждает в своём обращении: «Каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию».

На практике это как минимум лукавство. Об этом свидетельствуют многочисленные факты расправ над белорусскими инакомыслящими. Среди них — чиновники, представители вузовской и иной интеллигенции, и даже школьный сторож («дело регнумовцев»).

Даже элементарные права в условиях тирании являются привилегией. Как совершенно справедливо констатируют белорусские антифашисты, неофашизм — это вовсе не свастика, он может явить себя в любом обличье и под любой символикой.

Видимо, в 1995 году Александр Лукашенко был абсолютно искренним, когда в интервью германскому изданию Handelsblatt восхищался Адольфом Гитлером и заявлял, что немецкий порядок того периода немецкой истории «соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента». Через четверть века беспрерывного правления белорусский правитель дошёл до сентенции о том, что Великая Отечественная война, как и Отечественная война 1812 года — «не наши войны».

Среди приговорённых Нюрнбергским трибуналом был министр иностранных дел III Рейха Иоахим фон Риббентроп. Как оказалось, он был не только дипломатом.