Москва, 21 августа, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Цены на нефть 21 августа в своём привычном «репертуаре» — мечутся из стороны в сторону, так и не определившись с направлением, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

«На дневных торгах господствуют «медвежьи» настроения: цена нефти марки Brent падает на 0,9%, а цена WTI теряет 0,86%.

Вероятно, рынок разочарован внутренним отчётом ОПЕК, в котором говорится, что перепроизводство нефти Саудовской Аравией в этом году составляет 1,65 млн баррелей в сутки, и это вызывает сомнения относительно того, что мировой спрос на нефть начинает восстанавливаться.

Пока оснований для выхода из узкого коридора в $44,50−46 за баррель у цены Brent нет. В принципе, если ураган «Женевьева», бушующий в Мексиканском заливе, доберётся до США, то это может сообщить импульс для роста нефтяным котировкам.

Но надежда на это призрачна, и нефть ждёт в прямом смысле «у моря погоды». На сегодня ожидается цена Brent в интервале $44,50−46 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Негатива нефти добавили данные минтруда США