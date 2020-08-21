Москва, , 14:03 — REGNUM Нефть марки Brent 21 августа снижается второй день подряд, может протестировать уровень $44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако движение по-прежнему развивается в широком боковике $41,40-$46,20 за баррель, поэтом глобально ситуация никак не меняется. Основной восходящий тренд от апреля 2020 года актуален.

Глобально после заседания ОПЕК+ поддержку нефть не потеряла, напротив, итоги встречи оказали поддержку рынку, поскольку участники продолжают соблюдать сделку по сокращению добычи и компенсации.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн б/с до конца сентября.

Краткосрочно негативный тон торгов, который сегодня наблюдается задали данные минтруда США, которые показали всплеск числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн», — пояснил эксперт.

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