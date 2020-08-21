Приштина, Сербия, 21 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово и глава Альянса за будущее Косово (ААК) Рамуш Харадинай вечером 20 августа в эфире телеканала Kanal10 заявил, что его выдвижение на пост президента Косово станет условием пребывания Альянса в составе правящей коалиции.

Rinordubova Рамуш Харадинай

По словам Харадиная, после того, как начались встречи лидеров Демократической лиги Косово с руководством Демократической партии Косово (ПДК)и президентом Хашимом Тачи, его партия становится ненужной, ведь в парламенте ПДК поддерживают почти вдвое больше депутатов.

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В этих условиях поддержка правительством Авдуллы Хоти кандидатуры Харадиная на пост президента станет условием для сохранения его партии в составе правящей коалиции.