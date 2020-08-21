Санкт-Петербург, 21 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Житель Петербурга заметил летучую мышь, затаившуюся на стене многоэтажного жилого дома. О своей находке житель ЖК «Кантемировский» на Кушелевской дороге в Калининском районе Северной столицы сообщил в местной группе в соцсети.

Vk.com/kushelevkaagava Летучая мышь на стене дома (скриншот группы «ЖК Кантемировский, ЖК Калина Парк, ЖК Калейдоскоп")

«Выглянул в окно, а там Граф Дракула собственной персоной))) Спокойной ночи тем, кто спит в эти жаркие дни с открытыми окнами)))», — написал пользователь Евгений Д.

Соседи живо отреагировали на эту информацию, помня о версии распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от летучих мышей в Китае.

«Я надеюсь, вы ее не съели:)))?», — шутливо спросил один из пользователей. «Вам оставить?)))», — иронично отреагировал автор сообщения.

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В июне 2020 года житель Приморского района Санкт-Петербурга также публиковал в соцсети фото летучей мыши, залетевшей в квартиру. В Северной столице этот вид млекопитающих — редкость. В Красную книгу Санкт-Петербурга включены семь разных видов летучих мышей из одного семейства.

«Это наша, местная популяция, которая не совершает дальних миграций. В своей основе это оседлые, местные, и, соответственно, перенос заболеваний, связанных с дальними миграциями, можно исключить», — объяснил тогда «Интерфаксу» начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Николай Ахматович.

Добавим, по одной из версий, еще весной 2012 года шесть китайских горняков, очищавших шахту от помёта летучих мышей, заболели загадочной болезнью, и трое из них впоследствии умерли.