Дублин, , 12:47 — REGNUM Коды генома летучей мыши содержат генетические ключи, которые показывают, что у летучих мышей есть «необычайная иммунная система», которая защищает их от смертельных вирусов, сообщает портал Detik.

Известно, что ученые изучили шесть видов летучих мышей. Исследователи надеются раскрыть секрет того, как летучие мыши могут быть переносчиками коронавируса, но не болеть.

Биолог Эмма Тилинг из Университетского колледжа Дублина заявила, что «особые» последовательности генома, которые они обнаружили, предполагают, что у летучих мышей может быть «уникальная иммунная система».

«Если мы сможем имитировать иммунный ответ летучей мыши вирусу, тогда мы сможем получить лекарство», — заявила Эмма Тилинг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля 2020 года в Индонезии выявлено 93 657 носителей SARS-CoV-2.

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