Москва, 21 августа, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Припаркованные автомобили

«Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Заявители будут иметь дело с сотрудниками МВД только на этапе осмотра авто.

Вместе с тем услугой можно будет воспользоваться только в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановленная по причине пандемии коронавирусной инфекции процедура техосмотра (ТО) будет восстановлена и после 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет в обязательном порядке получать диагностическую карту.

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