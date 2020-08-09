Москва, , 08:53 — REGNUM Российских владельцев автомобилей осенью нынешнего года ожидает ряд важных изменений. Об этом 8 августа сообщил специализированный портал Autonews.

ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что с конца августа будут действовать новые правила расчета ОСАГО и теперь на 10% будет расширен коридор тарифов базовой ставки, что расширит его границы до 30% в сторону увеличения и уменьшения и потому размеры минимальной и максимальной базовой ставки составят 2471 и 5436 рублей.

Такое изменение позволит страховщикам дать водителям индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на базе таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей у водителя, установка телематических устройств и т. д.

Также уточняется, что приостановленная по причине пандемии коронавирусной инфекции процедура техосмотра (ТО) будет восстановлена и после 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет в обязательном порядке получать диагностическую карту. При этом также вводится ряд новых требований — водитель должен будет предоставлять фотографии въезда и выезда на станцию ТО, будут сверяться координаты машины и пункта ТО, а нарушения правил ТО камеры будут фиксировать в автоматическом режиме.

Кроме этого, повышенные летние тарифы на платных автодорогах, в связи со сдвинувшимся из-за пандемии сезоном отпусков, будут действовать до 31 октября. При этом максимальная скорость движения по платным дорогам уже к осени, возможно, будет увеличена до 130 км/ч.

Помимо этого, в ходе реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторы ГИБДД получат новые инструментальные приборы, позволяющие им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, которые нарушают нормы. Сотрудники ГИБДД получат устройства для измерения остаточного протектора шин, инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления, а также дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.

В то же время, хотя основной документ на автомобиль (паспорт технического средства — ПТС) почти не изменится внешне, в нем будет содержаться больше информации и такие же изменения будут и в свидетельстве о регистрации. В указанных документах теперь будут содержаться данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. При этом уточняется перечень сведений, вносимых в графу «Особые отметки» ПТС, а лицевая сторона данного документа будет содержать большее количество информации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.