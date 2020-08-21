Новосибирск, 21 августа, 2020, 07:35 — ИА Регнум. Абсолютно все школы Новосибирской области к 11 сентября будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Об этом во время областного родительского собрания заявил губернатор Андрей Травников.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области провёл заседание. Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях распространения эпидемии

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По его словам, школьными приказами за каждым классом закреплены отдельные кабинеты, в которых будут проходить уроки по всем предметам. Для минимизации контактов учеников администрации школ разработали специальные расписания уроков, перемен и приёма пищи в столовых.

Вход в здания школ в «пиковые» моменты будет организован через все запасные выходы, за каждым классом будет закреплён свой вход.

В некоторых школах, особенно городских, работавших в одну смену, будет введено обучение во вторую смену — для разведения ученических потоков. При этом все младшие классы будут учиться только очно. В средних и старших классах расписание будет формировать по смешанной модели.

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Напомним, что для выполнения образовательными организациями требований санитарных правил из средств резервного фонда областного правительства дополнительно выделят почти 162 млн рублей — на дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (перчатки и маски), бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком для рук и рециркуляторы воздуха.

Отметим, что в Новосибирской области в новом учебном году будут осуществлять свою деятельность 1884 образовательные организации.