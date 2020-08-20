Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением английского языка города Новосибирска в настоящее время находится в процессе подготовки к началу нового учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы Ольга Знобишина.

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"Предварительно могу сказать, что у нас планируется смешанная модель обучения. Будет очное обучение, но часть предметов будет переведена на дистанционную форму. Все ученики начальных классов будут заниматься очно. А у средних и старших классов часть предметов будет преподаваться дистанционно, — рассказала руководитель образовательного учреждения. — Продолжительность учебного дня и количество дней у нас не увеличится, так как часть предметов уходит на дистанционное обучение. При этом у нас в школе есть классы с углубленным изучением английского, и они занимаются шесть дней в неделю. Но так было и до принятия мер».

Она уточнила, что за каждым классом будет закреплён свой кабинет, но на лабораторные работы и физкультуру дети будут ходить в специализированные кабинеты и спортзал.

«Пока погода позволяет, физкультура будет проводиться на стадионе. А потом в спортзале, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер», — сказала Ольга Знобишина.

По словам директора, антисептики, дезинфекторы и бесконтактные термометры в школе есть, но учреждение продолжает запасаться ими на будущее.

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«Измерять температуру на входе детям будут учителя. Определён график дежурств. Если у ребёнка будет повышенная температура, то его поместят в изолятор. Как такового изолятора у нас нет, но есть специально оборудованный для этого кабинет», — уточнила она.

При этом в школе пока не знают, будут ли учителям доплачивать за дополнительную нагрузку, но в учреждении надеются на улучшение ситуации с коронавирусом.

Напомним, что сегодня, 20 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в городских школах 1 сентября праздничные линейки пройдут для первых и выпускных классов.

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