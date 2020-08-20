Вашингтон, 20 августа, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines объявила о скором прекращении полетов в 15 городов США, 20 августа сообщает агентство Associated Press.

LoadedAaron Самолёт авиакомпании American Airlines

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Согласно заявлению авиакомпании, отмена полетов планируется в октябре и связана с низким спросом на поездки из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что в октябре отмены коснутся примерно 700 рейсов в 15 аэропортах по всей территории Соединенных Штатов.

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