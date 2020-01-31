Нью-Йорк, США, 31 января 2020, 20:19 — REGNUM Американские авиакомпании Delta Air и American Airlines 31 января объявили о прекращении всех полетов в Китай из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
Авиакомпании объявили об окончательной отмене полетов после требования пилотов и бортпроводников, а также заявления Государственного департамента США.
Ещё одна крупная авиакомпания Соединенных Штатов, United Airlines, пока совершает рейсы из Сан-Франциско в Китай.
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