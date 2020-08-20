Москва, 20 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Абсолютное большинство российских туристов (97%) выбирают в Турции отели с системой питания «всё включено» или «ультра всё включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ресторан у моря в отеле Турции

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По мнению туоператоров, отдыхающим на пляжных турецких курортах удобно платить за все и сразу. Особенно all inclusive привлекает туристов с детьми.

Тип питания «завтраки» выбирают, те туристы, которые хотят распоряжаться временем по своему усмотрению. Таких туристов насчитывается не более 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции ожидают, что на отдых в страну в 2020 году прибудут в среднем 2 миллиона российских туристов.

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