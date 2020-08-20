Москва, , 13:51 — REGNUM Туристические власти Турции ожидают, что на отдых в страну в 2020 оду прибудут в среднем 2 миллиона российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкая, что по итогам года Турция примет 1,8 млн туристов из России.

А по мнению председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуз, цифра будет больше — 2−2,5 млн российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Турцию посетили более 7 млн туристов из России, в том числе, в Анталье отдохнули 5,6 млн человек.

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