Москва, 20 августа, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Кремле обеспокоены прямым и косвенным вмешательство в дела Белоруссии, которое наблюдают российские власти. Об этом 20 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи», — заявил он.

Также Песков указал, что в Москве убеждены, что проблемы Белоруссии должны решать ее жители, оставаясь при этом в рамках действия правового поля.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что диалог с оппозицией страны со стороны России или других стран являлся бы вмешательством в дела Белоруссии.

Кроме этого, он рассказал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут обсуждение проблемы вмешательства извне.

«Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, останется ли Россия в стороне, когда на территории Белоруссии происходит внешнее вмешательство.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обсуждает с зарубежными коллегами ситуацию в Белоруссии.