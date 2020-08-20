Минск, 20 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. В Белоруссии возбудили уголовное дело в связи с созданием «Координационного совета» оппозиции, заявил 20 августа генеральный прокурор Александр Конюк.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

По его словам, деятельность этого совета направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что создание на территории Белоруссии альтернативных органов для захвата власти является незаконным и карается законодательством республики.

Кроме этого, участвующие в нем оппозиционеры уже «выстроились в очереди и делят портфели». Президент добавил, что в республике нет такого количества высокопоставленных должностей, какое нужно всем желающим из оппозиции получить таковые.

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