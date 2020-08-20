Минск, 20 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Белоруссии нужны перемены, однако они не должны достигаться ценой гражданского противостояния или революций. Об этом 20 августа заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в своем обращении к сотрудникам системы дипломатической службы страны, обнародованном пресс-службой МИД республики.

МИД РФ Владимир Макей

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"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций», — сообщил Макей.

Кроме этого, он отметил, что в результате указанных им событий количество жертв и негативных последствий в республике возрастет в несколько раз.

«Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — также подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о поступающих в адрес его семьи анонимных угрозах.