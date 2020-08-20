Минск, , 12:43 — REGNUM Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о поступающих в адрес его семьи анонимных угрозах.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием «демократия», — говорится в обращении Макея. — За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло».

Он добавил, что «демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами».

Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб от несанкционированных протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики, состоявшихся 9 августа, оценивается в $500 млн.

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