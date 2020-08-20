Москва, 20 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 20 августа продолжает торговаться в диапазоне $44,50−45,50. Рынок нефти ожидает обзора сделки по добыче в рамках министерской встречи ОПЕК+, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

United Nations Photo Добыча нефти

«Пока не ожидается каких-либо серьезных перемен в политике добычи. Однако, министр энергетики России Александр Новак заявил, что спрос на ресурс восстановился до 90% от уровня, который был до пандемии.

Ожидание встречи не оказывают давления на котировки чёрного золота, а это значит, инвесторы оптимистично смотрят на инструмент.

Учитывая, что 19 августа доллар укрепился после протоколов FOMC против многих активов, а нефть устояла в коридоре, можно так же предположить, что стремление цен к росту более предрасположено.

Сегодня ожидается сохранение диапазона $44,50−45,50, с ближайшей перспективой выхода из диапазона выше $45,50», — считает эксперт.

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