Москва, , 10:08 — REGNUM Нефть марки Brent слегка подорожала на торгах 19 августа, но не ушла далеко от уровня $45 за баррель, который снова тестирует 20 августа на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки снова откатились после очередной неудачной попытки пробоя промежуточного сопротивления $45,50 долларов и обосновались на отрицательной территории.

Вчерашний отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 1,6 млн баррелей против прогноза падения на 3 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей, оказавшись выше прогнозов.

Тем временем добыча осталась без изменений. Впрочем, релиз не сильно вдохновил участников рынка, и в рамках первоначальной реакции котировки немного просели.

Сдержанной оказалась реакция игроков и на протокол заседания ФРС, который ударил по акциям и окрылил доллар, что, впрочем, оказывает некоторое давление на цены утром 20 августа.

Участники рынка продолжают переваривать посыл Центробанка, который указал на экономические риски и необходимость фискальных стимулов, о которых до сих пор не могут договориться в правительстве.

В ближайшей перспективе Brent, вероятно, продолжит консолидироваться в рамках привычного диапазона, поскольку игроки в целом проявляют апатичный настрой к происходящим событиям и, видимо, нуждаются в более значимых катализаторах движения в том или ином направлении», — пояснил эксперт.

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