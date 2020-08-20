Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 03:26 — ИА Регнум. Центробанк России обратился в арбитраж с иском к ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест», который около месяца назад лишился лицензии. Пока неизвестно, пойдёт ли истец по пути принудительной ликвидации или же процедуры несостоятельности. Иск пока не принят к производству арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передаёт ИА REGNUM.

«Невастройинвест»

Исковое заявление было подано 19 августа 2020 года. Третьим лицом в споре выступает временная администрация — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Вероятно, по ошибке иск занесён в блок «экономические споры по административным правоотношениям».

Напомним, 24 июля 2020 года лицензий лишились сразу четыре банка, и если два из них добровольно, то ещё у двух они были отозваны. В список последних попал и ООО «Невастройинвест» из Санкт-Петербурга. Банк был на 349-м месте по размеру активов в своей сфере. Среди причин лишения лицензии были низкокачественные активы, а также то, что весомая часть ссуд, в том числе низкокачественных, была выдана юрлицам, аффилированным с владельцами банка.

Банк, учреждённый в июне 1992 года, также имел филиал в Дагестане.

Руководителем ООО был Валерий Савельев, а свыше 70% доли принадлежало Николаю Александрову. Последний ранее был фигурантом уголовного дела о крупной растрате.

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